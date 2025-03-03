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Российские корабли провели учебные стрельбы в Индийском океане

Корабли Тихоокеанского флота провели артиллерийские стрельбы в Индийском океане
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Виталий Аньков/РИА Новости

Отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ провел артиллерийские стрельбы в рамках учений в восточной части Индийского океана. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В маневрах участвовали корветы «Резкий» и «Герой России Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга». Их экипажи отработали действия по отражению воздушной атаки и ведению морского боя с условным противником.

Для разведки и корректировки огня в воздух был поднят вертолет Ка-27М. Расчеты корабельной артиллерии в дневное и ночное время суток выполнили учебные стрельбы из 100-мм пушек А-190 и 30-мм установок АК-630М. Все цели, сымитированные боевой информационной системой, были успешно поражены.

После завершения учений корветы «Резкий» и «Герой России Алдар Цыденжапов» осуществили дозаправку на ходу от танкера «Печенга».

15 февраля отряд российских боевых кораблей прибыл в Индонезию для участия в военно-морских учениях «Комодо-2025». Отмечалось, что учения стартуют 16 февраля и продлятся до 22 февраля.

До этого сообщалось, что в 2024 году Военно-морской флот (ВМФ) РФ получил около 30 кораблей и подлодок. Процесс оснащения ВМФ новыми образцами вооружения и кораблями продолжится в 2025 году.

Ранее подлодка «Магадан» выполнила глубоководное погружение на Камчатке.

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