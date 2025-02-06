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Подлодка «Магадан» выполнила глубоководное погружение на Камчатке

Подлодка «Магадан» выполнила глубоководное погружение на 240 метров на Камчатке
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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» выполнила погружение на глубину 240 метров в акватории Авачинского залива у берегов Камчатского полуострова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ).

Отмечается, что во время выполнения мероприятий боевой подготовки была проверена работа всех механизмов и систем подводной лодки. Кроме того, был отработан алгоритм действий при управлении кораблем на больших глубинах. Подводные испытания были проведены успешно, после чего лодка поднялась на поверхность. Сопровождение обеспечивали корвет «Гремящий» и спасательное судно «Георгий Козьмин».

28 января сообщалось, что в местах дислокации сил Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке, а также на маршрутах перехода кораблей в связи с прохождением циклона объявлен режим повышенной штормовой готовности. В пунктах базирования флота усилено дежурство, корабли герметизированы, а грузы закреплены в соответствии с протоколом штормовой погоды.

Ранее в ВМФ анонсировали обновление вооружения Каспийской флотилии.

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