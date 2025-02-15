Российские боевые корабли прибыли в Индонезию

Корабли ВМФ России прибыли в Индонезию для участия в боевых учениях

Отряд российских боевых кораблей прибыл в Индонезию для участия в военно-морских учениях «Комодо-2025». Об этом сообщает Telegram-канал министерства обороны России.

«Отряд кораблей Военно-морского флота России в составе корветов «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота в порядке среднего морского танкера «Печенга» прибыл на рейд острова Бали Республики Индонезия для участия во многих участниках военно-морских учений «Комодо-2025», — сообщили в оборонном ведомстве.

В минобороны отметили, что в воскресенье, 16 февраля, пройдет торжественная церемония открытия учений, в которой примут участие российские корабли. Также корветы Тихоокеанского флота будут участвовать в нескольких компонентах учений.

До этого сообщалось, что в 2024 году ВМФ РФ получил около 30 кораблей и подлодок. Процесс оснащения ВМФ новыми образцами вооружения и кораблями продолжится в 2025 году.

Ранее Путин принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка».