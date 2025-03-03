Бойцы российской группировки войск «Восток» за сутки уничтожили украинский бронетранспортер-тягач МТ-ЛБ и два вражеских пункта управления беспилотниками. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра «Востока» Александр Гордеев.

Помимо этого, противник потерял две бронемашины, самоходную артиллерийскую установку «Акация», пять машин, три западных орудия полевой артиллерии, пункт боепитания и два дрона.

2 марта председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержки ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что российские войска нанесли авиаудар по расположению ВСУ в населенном пункте Зеленый Гай у границы ДНР и Днепропетровской области.

По его словам, в результате атаки ВСУ потеряли более десяти единиц бронетехники, а также несколько десятков военнослужащих.

Здесь же, по его данным, поразили два склада боеприпасов, в одном из них были артиллерийские системы M777. Рогов отметил, что атака ослабит подразделения ВСУ на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

Ранее российские военные ударили по объектам газопереработки Украины.