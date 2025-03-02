Российские военные ударили по объектам газопереработки Украины

Российские военные ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов и объектам газопереработки. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

По данным ведомства, газоперерабатывающие предприятия обеспечивают работу заводы оборонного комплекса Украины. В общей сложности нанесены удары в 147 районах по инфраструктуре вражеских военных аэродромов, цехам сбора беспилотников и местам их хранения, скоплениям живой силы и техники ВСУ.

2 марта председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержки ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что российские войска нанесли авиаудар по расположению ВСУ в населенном пункте Зеленый Гай у границы ДНР и Днепропетровской области.

По его словам, в результате атаки ВСУ потеряли более десяти единиц бронетехники, а также несколько десятков военнослужащих.

Здесь же, по его данным, поразили два склада боеприпасов, в одном из них были артиллерийские системы M777. Рогов отметил, что атака ослабит подразделения ВСУ на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

Ранее в Курской области спецназ уничтожил украинскую гаубицу.