Появилось видео взрывов на предприятии в Уфе

Появились кадры взрывов на предприятии в Уфе. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

«Момент ЧП на предприятии в Уфе. После взрывов начался масштабный пожар», — сообщается в публикации.

На данный момент власти не подтвердили информацию о возможной атаке дронов на территорию Башкортостана. Официальные причины происхождения взрывов и возгорания не уточняются.

В ночь на 3 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками предприятие в Уфе.

24 февраля украинская армия уже предпринимала попытку атаки беспилотным летательным аппаратом на одно из нефтегазовых предприятий в промышленной зоне Черниковки города Уфы. Тогда о повреждениях и пострадавших не сообщалось.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские военные уничтожили станцию Starlink в Харьковской области.