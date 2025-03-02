Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные уничтожили станцию Starlink в Харьковской области

Минобороны показало, как дрон уничтожил станцию Starlink в Харьковской области

Пресс-служба министерства обороны РФ выложила в Telegram-канале кадры, на которых запечатлено, как в Харьковской области российский военный уничтожил терминал спутниковой связи Starlink подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По информации ведомства, с помощью средств воздушной разведки одно из подразделений группировки войск «Север» обнаружило спутниковый терминал связи Starlink противника в лесистой местности.

«Выждав подходящий момент, оператор боевого БПЛА 44-го армейского корпуса группировки войск «Север», умело управляя дроном с системой сбросов боеприпасов, точным попаданием ВОГ уничтожил терминал связи боевиков ВСУ», — сказано в сообщении.

26 февраля сообщалось, что группировка войск «Запад» уничтожила три станции Starlink и 19 пунктов управления БПЛА украинской армии.

23 февраля министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что республика работает над альтернативой Starlink на случай блокировки системы связи на территории страны.

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами