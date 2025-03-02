Российские военные уничтожили станцию Starlink в Харьковской области

Минобороны показало, как дрон уничтожил станцию Starlink в Харьковской области

Пресс-служба министерства обороны РФ выложила в Telegram-канале кадры, на которых запечатлено, как в Харьковской области российский военный уничтожил терминал спутниковой связи Starlink подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По информации ведомства, с помощью средств воздушной разведки одно из подразделений группировки войск «Север» обнаружило спутниковый терминал связи Starlink противника в лесистой местности.

«Выждав подходящий момент, оператор боевого БПЛА 44-го армейского корпуса группировки войск «Север», умело управляя дроном с системой сбросов боеприпасов, точным попаданием ВОГ уничтожил терминал связи боевиков ВСУ», — сказано в сообщении.

26 февраля сообщалось, что группировка войск «Запад» уничтожила три станции Starlink и 19 пунктов управления БПЛА украинской армии.

23 февраля министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что республика работает над альтернативой Starlink на случай блокировки системы связи на территории страны.

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.