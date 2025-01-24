ВСУ попытались атаковать предприятие в Уфе

Украинская армия предприняла попытку атаки беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) на одно из нефтегазовых предприятий в промышленной зоне Черниковки города Уфы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники из экстренных служб.

На данный момент не зафиксировано повреждений или пострадавших. Официальных заявлений относительно этой попытки нападения с использованием БПЛА не поступило.

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. Силы противовоздушной обороны в ночь на 24 января перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России, в том числе над Москвой и Московской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме назвали цель массированных атак по территории России.