Свыше 27 тыс. человек признаны потерпевшими от вторжения украинской армии в Курскую область. Об этом сообщил ТАСС глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«По уголовным делам о событиях в Курской области допрошены более 39 тыс. человек, признаны потерпевшими свыше 27 тыс.», — сказал он.

Кроме того, солдаты украинской армии уничтожили более 20 объектов культурного наследия в Курской области. Общая сумма нанесенного ущерба составила более 26 млрд рублей.

В том же интервью Бастрыкин говорил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подконтрольных территориях используют мирное население в качестве живого щита. Кроме того, украинская армия занималась мародерством на оккупированных территориях.

Бастрыкин также рассказал, что для атак на Курскую область в основном используются американские и британские комплексы. Речь о идет о дальнобойных ракетных системах ATACMS и Storm Shadow, а также реактивной системе залпового огня HIMARS.

Ранее сообщалось, что свыше 30 военных ВСУ получили в РФ пожизненные наказания.