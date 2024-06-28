Свыше 30 военных ВСУ получили в РФ пожизненные наказания

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин заявил, что свыше 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили пожизненное заключение в России. Об этом он заявил пленарной сессии Петербургского Международного молодежного юридического форума, передает ТАСС.

«Следственными органами СК России в суд направлено 296 уголовных дел в отношении 458 военнослужащих ВСУ. По результатам их рассмотрения вынесено 250 приговоров, 32 подсудимым назначены пожизненные сроки лишения свободы», — сообщил Бастрыкин.

До этого глава СК РФ поручил следователям дать правовую оценку заочному предъявлению обвинения Государственным бюро расследований (ГБР) Украины директору Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и еще 18 высокопоставленным российским офицерам.

В ведомстве подчеркнули, что Государственное бюро расследований Украины заочно предъявило обвинения Бортникову, Золотову и еще 18 высокопоставленным российским офицерам.

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