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В Европарламенте призвали создать армию Европы

Глава фракции ЕП Вебер: Европе необходимо сделать первые шаги к созданию армии
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Yves Herman/Reuters

Европе необходимо сделать первые шаги к созданию своей армии. Об этом в интервью медиагруппе Funke заявил глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.

«Кто смотрит на Вашингтон, должен понимать — Европа одна, и мы должны сейчас самостоятельно вооружать себя... Поэтому сейчас мы должны делать первые шаги в сторону европейской армии. Слишком много времени было потрачено попусту», — сказал политик.

Он добавил, что Европа должна усилить собственную оборонную индустрию.

27 февраля доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук заявил, что Европа может создать новый военный альянс без участия США. По его словам, очевидно, что США оставляют Европу «один на один с Россией», в связи с чем ЕС «придется отреагировать».

20 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что банки и пенсионные фонды стран Евросоюза должны вкладывать деньги в оборону. Европе необходимо направить на производство вооружения, чтобы военные расходы стран Североатлантического альянса превысили 3%, уверен он.

Ранее в Кремле сообщили, что Россия будет отслеживать все, что связано с планами ЕС по созданию армии.

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