Генсек НАТО призвал пенсионные фонды стран ЕС инвестировать в оборону

Банки и пенсионные фонды стран Евросоюза должны вкладывать деньги в оборону. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, обращаясь с речью к европейским студентам в университете в Братиславе, пишет ТАСС.

«Будьте моими послами и скажите своим политикам, банкам и пенсионным фондам, чтобы они вкладывали деньги в оборону», — отметил он.

В декабре Рютте заявил, что часть пенсий и социальных выплат в Европе необходимо направить на производство вооружения, чтобы военные расходы стран НАТО превысили 3%. По его словам, страны Европы «тратят четверть своих денег на пенсии и социальные выплаты, и им лишь нужно использовать часть этих средств для строительства сильной обороны».

Агентство Reuters сообщало, что альянс не согласится на предложение повысить расходы стран-членов на оборону с 2% до 5% валового внутреннего продукта, однако, скорее всего, увеличит текущий целевой показатель. Эксперты считают, что уровень в 5% от ВВП практически недостижим для всех стран-участниц альянса как с экономической, так и с политической точки зрения.

Ранее была названа сумма, которую страны НАТО потратили на Украину за три года.