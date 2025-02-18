Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков о планах ЕС по созданию армии: будем наблюдать и делать выводы

Песков: Россия будет отслеживать все, что связано с планами ЕС по созданию армии
close
Depositphotos

В Кремле пока не могут оценивать планы Евросоюза по созданию собственной армии, но внимательно отслеживают связанную с этим информацию. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы пока не знаем, появится ли эта армия. Мы не знаем, как она будет создаваться... До сих пор каких-то оборонных совместных аспектов у Евросоюза не было. Ну а что касается перспективных планов, то, конечно, их надо очень внимательно отслеживать, изучать и делать выводы», — сказал представитель Кремля.

15 февраля Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции призвал страны Евросоюза создать «вооруженные силы Европы», основой для которых могла бы стать украинская армия. Президент Украины не исключил, что США могут отказать европейским странам в военной поддержке, и заявил об угрозе нападения РФ на страны НАТО – хотя российская сторона неоднократно подчеркивала, что воевать с альянсом не собирается.

При этом Associated Press сообщило, что Европа уже тайно ведет переговоры о создании объединенной группировки европейских сил — для их отправки на Украину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шольц заявил, что Европа не позволит демилитаризировать Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами