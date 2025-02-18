Песков о планах ЕС по созданию армии: будем наблюдать и делать выводы

Песков: Россия будет отслеживать все, что связано с планами ЕС по созданию армии

В Кремле пока не могут оценивать планы Евросоюза по созданию собственной армии, но внимательно отслеживают связанную с этим информацию. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы пока не знаем, появится ли эта армия. Мы не знаем, как она будет создаваться... До сих пор каких-то оборонных совместных аспектов у Евросоюза не было. Ну а что касается перспективных планов, то, конечно, их надо очень внимательно отслеживать, изучать и делать выводы», — сказал представитель Кремля.

15 февраля Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции призвал страны Евросоюза создать «вооруженные силы Европы», основой для которых могла бы стать украинская армия. Президент Украины не исключил, что США могут отказать европейским странам в военной поддержке, и заявил об угрозе нападения РФ на страны НАТО – хотя российская сторона неоднократно подчеркивала, что воевать с альянсом не собирается.

При этом Associated Press сообщило, что Европа уже тайно ведет переговоры о создании объединенной группировки европейских сил — для их отправки на Украину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шольц заявил, что Европа не позволит демилитаризировать Украину.