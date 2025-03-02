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Израиль потребовал от ХАМАС освободить пятерых заложников

Al Jazeera: Израиль потребовал от ХАМАС освободить пятерых заложников
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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль потребовал от палестинского движения ХАМАС освободить пятерых израильтян и передать тела 10 заложников в обмен на продление перемирия. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

Утверждается, что ХАМАС отказалось от новых требований Израиля о перемирии в Газе. Палестинское движение также призвало к соблюдению действующий договоренностей.

19 января на территории сектора Газа был введен режим прекращения огня в рамках соглашения, достигнутого ХАМАС и Израилем. Ожидается, что перемирие будет длиться не менее 42 дней. За это время в Израиль должны вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1000 палестинских заключенных.

22 февраля Израиль получил из сектора Газа последних шестерых заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно было освободить в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. В этот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила передачу трех заложников от палестинского движения ХАМАС представителям Международного Комитета Красного Креста.

Ранее бойцов ЦАХАЛ обвинили в препятствовании возвращению жителей Газы в свои дома.

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