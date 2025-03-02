В Курской области спецназ уничтожил украинскую гаубицу

В Курской области спецназ Росгвардии уничтожил гаубицу Д-30 ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным источника, операторы БПЛА обнаружили замаскированное орудие противника и вывели его из строя.

«Чтобы исключить его транспортировку и ремонт, был произведен контрольный выстрел», — добавили в пресс-службе.

В итоге после работы беспилотников спецназа гаубица была полностью уничтожена, заключили в Росгвардии.

В ночь на 2 марта губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Беловском районе региона в результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадал мужчина.

Днем 1 марта пресс-служба министерства обороны Российской Федерации сообщила, что Вооруженные силы Украины атаковали тремя беспилотными летательными аппаратами компрессорную станцию «Турецкого потока» на Кубани.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Украина с февраля 2022 года атаковала 34 российских региона.