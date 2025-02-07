Украинским войскам нужно около 10 млн бойцов, чтобы попытаться сдержать продвижение Вооруженных сил РФ в зоне конфликта. Об этом в ходе беседы с журналистами NEWS.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Он обратил внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что сейчас на линии боевого соприкосновения находятся порядка 1 млн человек. Но, как сказал Дандыкин, в реальности Киеву необходимы в 10 раз больше солдат.

«На Украине нет столько мужчин. Это гипербола», — подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть люди только для обороны. Именно они держат фронт и предпринимают попытки контратаковать в Курской области.

Дандыкин добавил, что о больших проблемах в армии соседней страны свидетельствует недавний перевод 50 тыс. военнослужащих из сил противовоздушной обороны (ПВО) в Воздушные силы Украины. Также он не исключил, что в связи с нехваткой бойцов Киев может снизить возраст мобилизации с 25 лет до 21 года.

7 февраля газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных сообщила, что Киев вряд ли сможет остановить продвижение российских подразделений в районе города Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР). Для этого командование ВСУ должно привлечь в армию большое количество граждан, но в ближайшем будущем это маловероятно.

Ранее американские журналисты заявили, что ВС РФ по численности в несколько раз превосходят украинские формирования.