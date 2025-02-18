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Захарова заявила, что 18-летние в рядах ВСУ будут «пушечным мясом»

Захарова: 18-летние в ВСУ станут пушечным мясом и щитом для Зеленского
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Молодые люди, не достигшие мобилизационного возраста, в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут «пушечным мясом» и «живым щитом» для президента Владимира Зеленского. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы же прекрасно понимаем, что они будут находиться не в штабах, они не будут заниматься вопросами IT, они не станут операторами компьютеров, они не станут даже наводчиками беспилотников», — сказала представитель ведомства.

11 февраля на Украине начался набор в армию по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет. Добровольцам в рамках проекта «Контракт 18-24» обещают выплату в размере 1 млн гривен за подписание контракта и 120 тысяч гривен ($2,7 тысячи) ежемесячного вознаграждения. Кроме того, молодым контрактникам предлагают обучение за государственный счет, ипотеку под 0% и бесплатное медицинское обеспечение. Также они будут иметь право на выезд за границу после года службы.

Тем временем военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинским войскам нужно около 10 млн бойцов, чтобы попытаться сдержать продвижение Вооруженных сил России в зоне конфликта.

Ранее американские журналисты заявили, что ВС РФ по численности в несколько раз превосходят украинские формирования.

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