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РФ заметно нарастила поставки газа в европейские страны по «Турецкому потоку»

ENTSOG: экспорт газа из РФ по «Турецкому потоку» в январе–феврале вырос на 26,5%
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Global Look Press

Москва в период с января по февраль 2025 года нарастила поставки газа в европейские страны по трубопроводу «Турецкий поток» до 3,1 млрд кубометров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

В материале отмечается, что в данный промежуток времени РФ экспортировала по «Турецкому потоку» на 26,5% больше газа по сравнению с январем–февралем прошлого года. При этом в феврале текущего года соответствующий показатель оказался на 0,4% меньше, чем в январе, и на 26% больше, чем в феврале 2024 года. В целом он достиг отметки в 1,55 млрд кубометров, говорится в публикации.

«Это второе максимальное значение поставок за один месяц с момента запуска газопровода в январе 2020 года», — уточнили авторы статьи.

1 марта министерство обороны РФ сообщило, что три украинских дрона пытались атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» в Краснодарском крае. На этом фоне в регионе сработали средства противовоздушной обороны, которые успешно ликвидировали беспилотники. Как рассказали в ведомстве, сейчас трубопровод работает в штатном режиме.

Ранее президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана призвали обратить внимание на попытки Украины подорвать мировую энергетическую безопасность.

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