ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области, повредив дом и автомобиль

Гладков: атака ВСУ повредила частный дом и автомобиль в поселке Томаровка

Средства ПВО сбили воздушные объекты, запущенные украинскими войсками по Белгородской области. Подробности в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате падения обломков в поселке Томаровка Яковлевского округа в одном частном домовладении повреждена кровля. Также осколками посечен один легковой автомобиль», — говорится в сообщении.

В настоящее время на местах падения обломков работают сотрудники оперативных служб.

До этого SHOT сообщил, что в небе над Белгородской областью уничтожили около 20 ракет. Среди них — выпущенные из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, чешской Vampire, а также украинской системы «Ольха». Предполагается, что атака могла вестись из Сумской области Украины.

Утром 25 февраля Гладков сообщал, что украинская армия с помощью 18 снарядов и более 40 беспилотников атаковала десять районов Белгородской области за сутки.

Ранее Кадыров показал кадры боя с ВСУ у границы России в Белгородской области.