ВСУ обстреляли один из районов Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Волоконовский район региона подвергся ударам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В результате обстрела и атаки FPV-дрона в селе Тишанка пострадало частное домовладение — в нем выбиты окна, повреждены крыша, фасад, а также хозяйственные постройки и линия электропередачи.

Еще один беспилотник атаковал село Борисовка. В результате оказалась повреждена линия электропередачи, а на нескольких улицах временно отсутствует электроснабжение.

В хуторе Давыдкин с дрона было сброшено взрывное устройство — в результате повреждена кровля частного дома. В поселке Малиново беспилотник ВСУ сдетонировал у коммерческого объекта — в помещении оказалось повреждено остекление. Кроме того, у припаркованного рядом автомобиля осколками посечен кузов.

По информации Гладкова, никто из местных жителей не пострадал.

Днем 25 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили около 20 ракет в небе над Белгородской областью. Среди них снаряды, выпущенные из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, чешской Vampire, а также украинской системы «Ольха». Предполагается, что атака могла вестись из Сумской области Украины.

Ранее Кадыров показал кадры боя с ВСУ у границы России в Белгородской области.