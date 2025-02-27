Стало известно об ударе HIMARS по Белгороду

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по Белгороду из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, в небе над городом было сбито две ракеты.

Официальная информация о произошедшем пока не поступала.

25 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела и атаки FPV-дрона в селе Тишанка пострадало частное домовладение, хозяйственные постройки и линия электропередачи. Еще один беспилотник атаковал село Борисовка, после чего на нескольких улицах пропало электроснабжение.

Кроме того, в поселке Малиново беспилотник взорвался у коммерческого объекта, из-за чего было повреждено остекление здания.

В тот же день Telegram-канал SHOT написал, что средства противовоздушной обороны уничтожили около 20 ракет в небе над Белгородской областью. Среди них были снаряды, выпущенные из реактивной системы залпового огня HIMARS, чешской системы Vampire, а также украинской РСЗО «Ольха».

Ранее в ВСУ заявили о почти полном исчезновении с фронта систем HIMARS.