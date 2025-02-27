В Киевской области после взрывов произошел пожар

Госслужба по ЧС: пожар произошел на промышленном объекте в Киевской области

После взрывов на промышленном объекте в Киевской области начался пожар. Об этом сообщает украинская госслужба по ЧС в Telegram-канале.

«Ночью в одном из районов [Киевской] области… возник пожар на промышленном объекте. На месте происшествия работали 81 спасатель и 24 единицы техники», — говорится в сообщении службы.

Данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации свидетельствуют о том, что ночью в Киеве и Киевской области действовал сигнал воздушной тревоги.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что над Анапой произошло не менее пяти взрывов.

Около 1:00 мск было слышно от пяти до десяти громких звуков в районе поселков Виноградный, Витязево и непосредственно над Анапой.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.