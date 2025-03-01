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Отель в Германии оправдался за приезд бойцов «Азова»

РИА Новости: в немецком отеле не знали о приезде бойцов украинского «Азова»
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Markus Schreiber/AP

Немецкий отель Schloss Diedersdorf и правительство земли Бранденбург не приглашали бойцов украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и не знали об их приезде. Об этом рассказал РИА Новости менеджер отеля.

По словам собеседника агентства, зал для мероприятий в отеле был арендован и заявлен как «благотворительный вечер в поддержку Вооруженных сил Украины», название «Азов» при этом ни разу не упоминалось, поэтому не было информации о приезде военных.

В отеле добавили, что мероприятие прошло в рамках обычной аренды помещения.

Накануне стало известно, что в Германии в связи с пребыванием в стране представителей «Азов» руководством прокуратуры было начато расследование.

Летом прошлого года сообщалось, что «Азов» отменил выступление в Берлине после протеста немцев. По данным газеты Berliner Zeitung, на мероприятии националисты хотели поделиться боевым опытом и призвать немецких граждан вступить в ряды ВСУ. Рекламная кампания обернулась массовым протестом со стороны левых групп и организаций.

Ранее сообщалось, что «Азов» под Купянском бросил в атаку бывших заключенных.

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