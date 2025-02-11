Националистическое подразделение Вооруженных сил Украины «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) использует в атаках под Купянском мобилизованных заключенных, которых направляют в бригаду для восполнения потерь. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он пояснил, что под Купянском, юго-западнее Лозовой была уничтожена в ходе боя штурмовая группа ВСУ — в ходе проверки трофеев были найдены документы, которые подтвердили принадлежность группы к «Азову».

«Во время оказания медпомощи нашими бойцами одному тяжело раненому украинскому боевику удалось выяснить, что он был мобилизован, находясь в местах заключения, где отбывал срок по тяжелой уголовной статье, и направлен в штурмы националистов для доукомплектования», — рассказал Марочко.

Мобилизованный заключенный, которого опросили российские бойцы, был в критическом состоянии, а впоследствии дроноводы ВСУ добили его сбросом с коптера при попытке эвакуации.

До этого пресс-служба минобороны РФ сообщила о том, что для удержания Дзержинска формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) стянули восемь бригад, в том числе националистический «Азов», группировка превышала 40 тысяч военнослужащих.

Ранее ФСБ сообщило о задержании москвича, вступившего в «Азов» и вербовавшего военных.