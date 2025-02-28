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В Германии начали расследование из-за пребывания в стране боевиков «Азова»*

В Германии расследуют возможное пребывание боевиков «Азова» на территории страны
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Michael Probst/AP

В Германии в связи с пребыванием в стране представителей украинского националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) под руководством прокуратуры начато расследование. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе полиции Бранденбурга на запрос о возможной вербовке боевиков и ношении нацистской символики.

«Полиции Бранденбурга известно об этих обстоятельствах. Начато расследование, которое проводится под ведением прокуратуры», — сказали в полицейском управлении Бранденбурга.

Дополнительную информацию в интересах следствия в данный момент полиция отказалась предоставлять.

В прокуратуре Потсдама, ответственной за район, в котором проживают националисты, не смогли ответить на запрос агентства, ведется ли расследование.

До этого стало известно, что сотрудник немецкого таблоида Bild Юлиан Репке взял интервью у представителя 12-й интернациональной бригады батальона «Азов»*, расквартировавшейся в одном из отелей Бранденбурга. Некто Петер Р. — немецкий наемник в рядах бригады — сообщил, что они прибыли для поиска поддержки среди граждан ФРГ. Наемник утверждал, что информация о неонацистских настроениях в бригаде — это якобы «пропаганда», однако при этом в ролике Bild на форме бойцов можно разглядеть нацистские символы. 12-я бригада прославилась тем, что вербует в свои ряды наемников по всему миру.

Ранее сообщалось, что «Азов» под Купянском бросил в атаку бывших заключенных.

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