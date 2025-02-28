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Пленный офицер ВСУ помог российским бойцам выйти из окружения в Курской области

«Звезда»: пленный офицер ВСУ помог ВС РФ выйти из окружения в Курской области
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Взятый в плен офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) помог российским бойцам выйти из окружения в Курской области. Об этом сообщает «Звезда» со ссылкой на военнослужащего с позывным «Сокол».

Собеседник издания рассказал, что группа российских военнослужащих попала в окружение после боя в Новоивановке. Несколько дней бойцы выходили через поля. По словам «Сокола», с ними был командир роты «Бах», а также двое пленных, один из которых — украинский офицер. Российский военнослужащий отметил, что он сам вышел и сказал, «что не хочет воевать».

«Он у нас был, можно сказать, как GPS-навигатор. Рассказал, где враг собирается наступать, какими силами», — заключил российский военнослужащий.

Накануне Минобороны России сообщало, что капитан ВС РФ Андрей Шеломенцев прорвал окружение ВСУ и тем самым спас целое подразделение российской армии. По данным оборонного ведомства, капитану была поставлена задача вывести группу бойцов из окружения. Тогда Шеломенцев, командуя подразделением штурмовиков, провел разведку местности, в ходе которой выявил все огневые точки и посты наблюдения противника. После этого капитан распределил сектора атаки подчиненному личному составу и лично повел группу на прорыв.

Ранее аналитик назвал условие для прекращения огня на Украине.

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Атаки на Курскую область
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