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Российские военные прорвались из Курской области в Сумскую

«РВ»: ВС РФ совершили прорыв из Курской области к селу Новенькое Сумской области
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военные прорвались из Курской области к селу Новенькое, которое находится в Сумской области Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская весна».

По его данным, украинские военные эксперты впервые признали прорыв Вооруженными силами (ВС) РФ границы Сумской области, начав публиковать карты, где село Новенькое находится в серой зоне (не под контролем армии Украины).

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области и зашли на территорию Сумской области Украины. По его словам, в операции приняли участие бойцы 810-й бригады.

Позже военкоры сообщили, что российские войска зашли на территорию Сумской области, где устремились к единственной трассе снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже. Отмечается, что в случае успешного выполнения задачи ВС РФ смогут перерезать трассу снабжения украинских войск, действующих на территории Курской области, и окружить подразделения ВСУ.

Ранее в МИД РФ рассказали об эвакуации жителей Курской области из украинских Сум.

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