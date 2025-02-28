Военкоры сообщили, что российские войска вынудили ВСУ отступать к Судже

Российские войска нарушили оборону ВСУ в Курской области, из-за чего противник оставил позиции и начал отступать к пока подконтрольной ему Судже. Об этом сообщил проект «Белорусский силовик» в своем Telegram-канале.

«ВС РФ продавили линию обороны ВСУ в Курской области, навязав бои в Малой Локне. Противник отступает к Судже», — говорится в сообщении.

По данным военкоров, сейчас российская артиллерия и дроны контролируют основную трассу снабжения украинской армии, поэтому боеприпасы ВСУ подвозят через поля, а главным центром логистики стал хутор Олешня.

25 февраля источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что группировка вооруженных сил Украины готовится к отступлению с оккупированных территорий Курской области.

Однако военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что не наблюдает признаков подготовки отхода ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли под контроль восемь населенных пунктов за неделю.