Украинские военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны (ТРО) из-за коррупции среди властей и командования призвали население страны к походу на Киев. Об этом в интервью РИА Новости сообщил неназванный представитель украинского антифашистского сопротивления.

«В связи с постоянным разворовыванием военного имущества и гуманитарной помощи мобилизованные в 114-ю бригаду ТРО Украины обратились к населению страны с призывом идти на Киев», — заявил он.

По словам собеседника агентства, бойцы хотят призвать власти Украины и командование армии к ответу. Он добавил, что это не первый призыв к восстанию со стороны военнослужащих.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала президента Украины Владимира Зеленского уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова. По ее словам, армии страны необходима перезагрузка, и если вовремя не сменить командование, то это «приведет к поражению».

Она отметила, что Сырский пытался скрыть ситуацию с плохой подготовкой новобранцев.

Ранее министр обороны Украины уволил заместителей Буданова без согласования с ним.