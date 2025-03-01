Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Солдаты ВСУ призвали украинцев «идти на Киев» из-за коррупции

РИА Новости: бойцы 114-й бригады ВСУ призвали идти на Киев из-за коррупции
close
Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны (ТРО) из-за коррупции среди властей и командования призвали население страны к походу на Киев. Об этом в интервью РИА Новости сообщил неназванный представитель украинского антифашистского сопротивления.

«В связи с постоянным разворовыванием военного имущества и гуманитарной помощи мобилизованные в 114-ю бригаду ТРО Украины обратились к населению страны с призывом идти на Киев», — заявил он.

По словам собеседника агентства, бойцы хотят призвать власти Украины и командование армии к ответу. Он добавил, что это не первый призыв к восстанию со стороны военнослужащих.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала президента Украины Владимира Зеленского уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова. По ее словам, армии страны необходима перезагрузка, и если вовремя не сменить командование, то это «приведет к поражению».

Она отметила, что Сырский пытался скрыть ситуацию с плохой подготовкой новобранцев.

Ранее министр обороны Украины уволил заместителей Буданова без согласования с ним.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами