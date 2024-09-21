В Раде обвинили Сырского в сокрытии ситуации с плохой подготовкой новобранцев ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытался скрыть ситуацию с плохой подготовкой новобранцев. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

В качестве доказательства депутат напомнила о словах украинского солдата с позывным «Сайгон», который назвал ВСУ «армией бесправных крепостных».

Мужчина заявил, что в рядах ВСУ все решается через коррупцию. Те, кто не смог откупиться, попали сразу на передовую, а тех, кому хватило денег и возможностей передать деньги, обучают в учебных центрах.

Безуглая назвала сокрытие такой «катастрофической ситуации» в учебных центрах сговором Минобороны страны и командования армии, в том числе Сырского. Она напомнила, как министр обороны страны Рустем Умеров по просьбе Сырского уволил главного инспектора ВСУ Игоря Воронченко, который «посмел» рассказать об истинном положении дел в армии.

До этого Безуглая обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с требованием уволить главкома Сырского и министра обороны Умерова, обвинив их в «преступной деятельности».

Ранее министр обороны Украины уволил заместителей Буданова без согласования с ним.