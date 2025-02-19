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В Раде заговорили о поражении Украины и призвали к перезагрузке армии

Депутат Рады Безуглая призвала Зеленского уволить Сырского и Умерова
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Телеграм-канал «Mariana»

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале призвала президента Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.

«Если президент не осуществит перезагрузку армии и не выгонит Сырского с Умеровым, это приведет к поражению. Речь идет о кислороде для борьбы, и теперь он еще более важен», — считает она.

Безуглая неоднократно критиковала руководство ВСУ, в частности, главнокомандующего Александра Сырского. До этого она напомнила, как главком ВСУ пытался скрыть ситуацию с плохой подготовкой новобранцев.

В качестве доказательства депутат привела слова украинского солдата с позывным Сайгон, который назвал ВСУ «армией бесправных крепостных» и заявил, что в армии Украины все решается через коррупцию. По словам бойца, те, кто не может откупиться, сразу попадают на передовую, а тех, кому хватает денег, обучают в учебных центрах. Безуглая назвала сокрытие такой «катастрофической ситуации» в учебных центрах сговором Минобороны страны и командования ВСУ, в том числе Сырского.

Ранее пленный офицер ВСУ рассказал о пьянстве и взятках в украинской армии.

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