Министр обороны Украины уволил заместителей Буданова без согласования с ним

Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил двух заместителей главы разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает украинское издание «Бабель» со ссылкой на четыре источника в различных силовых структурах, связанных с силами обороны и безопасности.

Уточняется, что речь о Викторе Зайцеве и Игоре Остапенко. По данным издания, увольнение не было согласовано с Будановым. Один из собеседников «Бабеля», близкий к ситуации, считает, что за таким решением стоит сам глава разведки. По мнению другого источника, такое решение было принято в офисе президента Украины Владимира Зеленского с целью ослабить Буданова.

18 сентября нардеп Украины Марьяна Безуглая обратилась к Зеленскому с требованием уволить главкома Сырского и министра обороны Умерова, обвинив их в «преступной деятельности». По ее словам, Умеров уволил главного инспектора Минобороны Игоря Воронченко по требованию Сырского после того, как тот доложил на Ставке о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах украинских войск.

6 сентября Сырский в интервью CNN заявил, что Вооруженные силы Украины испытывают наибольшие трудности на Покровском направлении фронта, оно является наиболее проблематичным для украинской армии. По словам главкома ВСУ, украинские военные делают все необходимое для того, чтобы удержать Красноармейск в рамках упомянутого направления.

Ранее Безуглая обвинила Сырского в сокрытии неудач на фронте.