В Смоленской области предотвратили массовую атаку беспилотников

Силы противовоздушной обороны предотвратили массовую атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Смоленскую область. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО предотвращена массовая атака украинских БПЛА на наш регион», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:36 по московскому времени.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений, отметил Анохин. Глава региона призвал не приближаться к фрагментам сбитых дронов.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в городе Удомля Тверской области беспилотник врезался в девятиэтажный жилой дом. Обломки дрона повредили квартиру на шестом этаже.

Вечером 28 февраля над регионами России уничтожили и подавили 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Минобороны РФ, пять беспилотников сбили над Смоленской областью, четыре — над Крымом, три — над Белгородской областью, под два над Брянской и Воронежской областями, один — над Тверской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.