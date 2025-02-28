Над российскими регионами сбили 17 украинских беспилотников

Над регионами России вечером сбили 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Дроны были уничтожены и подавлены с 20:05 до 22:30 по московскому времени. Пять беспилотников сбили над Смоленской областью, четыре – над Крымом, три – над Белгородской областью, под два над Брянской и Воронежской областями, один – над Тверской областью, отметили в ведомстве.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что в период с 17:44 до 19:45 средства ПВО уничтожили 43 беспилотника над Брянской областью, пять — над Крымом, четыре — над Орловской областью и один — над Калужской.

27 февраля российские войска при помощи ракеты «Искандер» уничтожили замаскированный пункт запуска БПЛА-камикадзе украинцев в Сумской области. Вооруженные силы РФ нанесли удар севернее населенного пункта Шостка. В результате атаки на пункт было уничтожено несколько автомобилей противника с оборудованием, около 14 дронов-камикадзе дальнего действия и более 20 военнослужащих.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.