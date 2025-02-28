Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беспилотник врезался в жилой дом в Тверской области

SHOT: беспилотник врезался в жилой дом в городе Удомля Тверской области
close
Telegram-канал «SHOT»

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в девятиэтажный жилой дом, расположенный в городе Удомля Тверской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, ссылаясь на местных жителей.

По его информации, обломки дрона повредили квартиру на шестом этаже девятиэтажки на улице Автодорожная. Инцидент произошел около 22:30 мск.

Позже правительство Тверской области, ссылаясь на заявление местного губернатора Игоря Рудени, сообщило в Telegram-канале, что в результате отражения атаки БПЛА над территорией региона зафиксировано попадание фрагментов беспилотника в окно одной из квартир жилого дома в Удомле.

«Силы и средства работают на месте. В настоящее время администрация муниципалитета временно размещает жителей дома в одном из образовательных учреждений города. Проводятся мероприятия по ликвидации последствий», — сказано в сообщении.

Вечером 28 февраля над регионами России уничтожили и подавили 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Минобороны РФ, пять беспилотников сбили над Смоленской областью, четыре – над Крымом, три – над Белгородской областью, под два над Брянской и Воронежской областями, один – над Тверской областью.

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами