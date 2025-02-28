Беспилотник врезался в жилой дом в Тверской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в девятиэтажный жилой дом, расположенный в городе Удомля Тверской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, ссылаясь на местных жителей.

По его информации, обломки дрона повредили квартиру на шестом этаже девятиэтажки на улице Автодорожная. Инцидент произошел около 22:30 мск.

Позже правительство Тверской области, ссылаясь на заявление местного губернатора Игоря Рудени, сообщило в Telegram-канале, что в результате отражения атаки БПЛА над территорией региона зафиксировано попадание фрагментов беспилотника в окно одной из квартир жилого дома в Удомле.

«Силы и средства работают на месте. В настоящее время администрация муниципалитета временно размещает жителей дома в одном из образовательных учреждений города. Проводятся мероприятия по ликвидации последствий», — сказано в сообщении.

Вечером 28 февраля над регионами России уничтожили и подавили 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Минобороны РФ, пять беспилотников сбили над Смоленской областью, четыре – над Крымом, три – над Белгородской областью, под два над Брянской и Воронежской областями, один – над Тверской областью.

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.