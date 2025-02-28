В российском регионе сбили четыре украинских дрона

В небе над Орловской областью российские силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Андрей Клычков.

«Вражеские атаки продолжаются — сбито четыре БПЛА над Орловской областью», — рассказал он.

Клычков подчеркнул, что опасность новых атак сохраняется. Однако же на данный момент обошлось без пострадавших и разрушений, а на местах проводятся оперативные проверки, отметил он.

С 17:44 до 19:45 по московскому времени ПВО уничтожили 43 беспилотника над Брянской областью, пять — над Крымом, четыре — над Орловской областью и один — над Калужской.

В ночь на 28 февраля над российскими регионами сбили 22 украинских беспилотника. БПЛА были уничтожены над территориями Орловской (восемь дронов), Курской (семь), Брянской (четыре), Смоленской областей (один), а также в небе над Краснодарским краем (два).

Ранее в Крыму прокомментировали атаки ВСУ на регионы России.