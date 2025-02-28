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В Крыму прокомментировали атаки ВСУ на регионы России

Константинов назвал атаки ВСУ желанием выслужиться
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовывать воздушные атаки на регионы России являются желанием выслужиться перед западными хозяевами. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«Они из штанов выпрыгивают, чтобы доказать, что на что-то еще способны. Вот и бьют чем попало и куда попало, лишь бы выслужиться перед западными хозяевами», — сказал он.

Накануне сообщалось, что за ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 22 беспилотника ВСУ над регионами России. По информации российского оборонного ведомства, БПЛА были сбиты над территориями Орловской, Курской, Брянской, Смоленской областей, а также в небе над Краснодарским краем.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дрон ВСУ с огромной бомбой сняли на видео в небе над Россией.

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Атаки БПЛА на Россию
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