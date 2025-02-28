Российские военные сбили за два часа более 50 беспилотников над территорией России

Средства ПВО уничтожили за два часа 53 дрона ВСУ над четырьмя регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 53 украинских беспилотника над четырьмя регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уничтожение дронов велось в период с 17:44 до 19:45 по московскому времени. ПВО уничтожили 43 беспилотника над Брянской областью, пять — над Крымом, четыре — над Орловской областью и один — над Калужской.

По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь над российскими регионами были сбиты 22 украинских беспилотника. БПЛА были уничтожены над территориями Орловской (восемь дронов), Курской (семь), Брянской (четыре), Смоленской областей (один), а также в небе над Краснодарским краем (два).

27 февраля российские войска при помощи ракеты «Искандер» уничтожили замаскированный пункт запуска БПЛА-камикадзе украинцев в Сумской области. Вооруженные силы РФ нанесли удар севернее населенного пункта Шостка. В результате атаки на пункт было уничтожено несколько автомобилей противника с оборудованием, около 14 дронов-камикадзе дальнего действия и более 20 военнослужащих.

Ранее за неделю российские силы ПВО сбили украинский МиГ-29 и более 700 беспилотников.