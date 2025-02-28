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В Минобороны РФ рассказали, сколько украинских БПЛА сбили за ночь

Силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника над регионами России за ночь
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Министерство обороны РФ

За минувшую ночь над российскими регионами были сбиты 22 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

По информации российского оборонного ведомства, БПЛА были сбиты над территориями Орловской, Курской, Брянской, Смоленской областями, а также в небе над Краснодарским краем.

Больше всего дронов было уничтожено над территорией Орловской области (восемь). Над Курской областью уничтожили семь БПЛА, четыре дрона сбили над Брянской областью, один беспилотник — над Смоленской областью. Еще два БПЛА уничтожили над Краснодарским краем.

Накануне сообщалось, что за ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 беспилотников ВСУ над регионами России. По данным Минобороны РФ, 12 дронов подавили над территорией Орловской области, по три — над Курской и Белгородской областями и один — над Крымом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дрон ВСУ с огромной бомбой сняли на видео в небе над Россией.

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Атаки БПЛА на Россию
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