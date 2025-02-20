«ВХ»: ВС России в Сумской области устремились к трассе снабжения ВСУ в Судже

Российские войска зашли на территорию Сумской области, где устремились к единственной трассе снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

Военкоры отметили, что в случае успешного выполнения задачи Вооруженные силы (ВС) России смогут перерезать трассу снабжения украинских войск, действующих на территории Курской области. Также российские военные смогут окружить подразделения ВСУ, добавили авторы.

До этого военкор Семен Пегов сообщил, что ВСУ могут осуществить прорыв в Курской и Брянской областях. По его словам, об этом свидетельствует активизация разведки Украины и скопления резервов противника в Сумской области.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопросы по поводу возможного наступления ВСУ на Брянскую область лучше адресовать Министерству обороны РФ. По его словам, российские военные отслеживают ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Ранее появилось видео сброса бомбы на ВСУ в Курской области.