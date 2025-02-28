Минобороны: военные РФ взяли под контроль восемь населенных пунктов за неделю

Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов. Об этом заявило министерство обороны России.

Речь идет о населенных пунктах Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина Курской области, Новолюбовке в ЛНР, Тополи Харьковской области, а также Улаклы и Новоандреевке.

В сводке ведомства также говорится, что Вооруженные силы Украины за неделю потеряли более 2340 военнослужащих и три танка Leopard в зоне ответственности группировки ВС РФ «Центр», а также более 1180 военнослужащих и два танка в зоне ответственности группировки «Восток».

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что российские военные подошли к границе Луганской народной республики в районе Белогоровки и реки Северский Донец.

28 февраля глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов посетил расположение «западной» группировки войск. Он заслушал доклады командующего группировкой войск «Запад», командира дивизии, других должностных лиц о сложившейся обстановке.

Ранее Генштабе назвали число потерь среди военных ВСУ в 2024 году.