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Вопрос о мере пресечения генералу Попову рассмотрят в закрытом режиме

Суд в закрытом режиме решит вопрос об ужесточении меры пресечения генералу Попову
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Пресс-служба Минобороны РФ

Тамбовский гарнизонный военный суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос о замене бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову меры пресечения. Об этом сообщает ТАСС.

«Судебное заседание пройдет в закрытом режиме», — говорится в сообщении.

Военная прокуратура просит суд об изменении меры пресечения Попову с домашнего ареста на заключение под стражу.

Накануне стало известно, что требование прокуратуры ужесточить меру пресечения Попову связано с его поездкой в Москву.

До этого сообщалось, что в Тамбовский гарнизонный военный суд поступило ходатайство военной прокуратуры об изменении меры пресечения Попову.

Экс-командующего 58-й армией задержали и арестовали в мае 2024 года, а в июле перевели под домашний арест. Основным фигурантом в этом деле был генерал-лейтенант Олег Цоков, который, по версии следствия, вовлек Попова в преступную схему, поскольку он знал о якобы увлеченности сослуживца ставками на спорт. Попов же это отрицает. По его словам, Цоков переводил ему деньги в счет долга. Адвокат подчеркивал, что генералы одалживали деньги друг другу.

Ранее Попов просил суд, чтобы его защищал блогер Юрий Подоляка.

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