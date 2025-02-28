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Марочко заявил, что российские силы подошли к границе ЛНР с Украиной

ВС РФ подошли к границе ЛНР в районе Белогоровки и реки Северный Донец
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Вооруженные силы Российской Федерации подошли к границе Луганской народной республики в районе Белогоровки и реки Северский Донец.. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего полковника народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Эксперт рассказал, что российским войскам удалось занять позиции на окраине Белогоровки и контролировать участок автодороги Белогоровка — Григоровка длиной 1 км.

«Также севернее от населенного пункта ВС РФ продвинулись вдоль реки Северский Донец, тем самым сократив расстояние до 500 метров к административной границе ЛНР», — сообщил он.

26 февраля Марочко заявил, что российские силы заняли более десяти многоэтажных зданий в Часовом Яре.

Как отметил эксперт, тактическое положение российских военных улучшилось в районе населенного пункта Калиновка. Бойцы провели разведку на территории и разминировали три минных заграждения. В самом Часовом Яре были выровнены передовые рубежи.

Марочко подчеркнул, что наиболее эффективные действия были отмечены на юге города.

Ранее Пасечник запретил в ЛНР съемку гособъектов на период военного положения.

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