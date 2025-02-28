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Украинский беспилотник сбили в Крыму

Минобороны: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Крыму
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Станислав Красильников/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в Крыму. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«Около 10:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.

Утром министерство обороны сообщало, что за минувшую ночь над российскими регионами были сбиты 22 украинских беспилотника. БПЛА были сбиты над территориями Орловской, Курской, Брянской, Смоленской областей, а также в небе над Краснодарским краем.

Больше всего дронов (восемь) было уничтожено над территорией Орловской области.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщал, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгороду из реактивной системы залпового огня HIMARS. По его данным, две ракеты были сбиты силами ПВО.

Ранее в Смоленской области взорвался упавший беспилотник.

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