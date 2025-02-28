В Смоленской области взорвался упавший беспилотник

В Смоленской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал и взорвался, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«По предварительной информации, в результате падения летательного аппарата произошел взрыв, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Глава региона добавил, что в настоящий момент не месте происшествия работают следственно-оперативные службы.

Накануне сообщалось, что за ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 22 беспилотника ВСУ над регионами России. По информации российского оборонного ведомства, БПЛА были сбиты над территориями Орловской, Курской, Брянской, Смоленской областей, а также в небе над Краснодарским краем.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дрон ВСУ с огромной бомбой сняли на видео в небе над Россией.