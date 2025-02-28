Насильно мобилизованным в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) добавили на форму шеврон с термином, обозначающим принудительную мобилизацию сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) — «бусифицирован ТЦК». Об этом в интервью YouTube-каналу украинского издания «‎Обозреватель»‎ рассказала депутат Верховной рады Анна Скороход.

Депутат отметила, что сейчас из десяти мобилизованных в ВСУ только трое, «в лучшем случае», готовы к выполнению боевых задач. По словам Скороход, в этом вопросе важнее качество, а не количество.

В начале января газета The Washington Post писала, что в 2024 году мобилизовали около 200 тысяч украинцев. Издание также привело слова командира батальона Вооруженных сил Украины с Покровского направления по имени Тарас. Он отметил, что не знаком с точными цифрами потерь, однако они ужасны.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее СМИ сообщали, что Украина собирается ужесточить мобилизацию.