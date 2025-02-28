В Курской области в окрестностях села Погребки военнослужащие украинской армии вырыли норы, практически недоступные для дронов. Об этом заявил командир штурмовой роты с позывным «Добрый», пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Были на бугре нарыты норы, которые ни FPV, ни «птичкой» (дрон — ред.) особо не достать», — отметил он.

После этого участка у ВСУ «особо не было укреплений», рассказал командир. По его словам, в Погребках украинские военнослужащие оставили дроны типа «Баба Яга», автоматы и гранатометы.

26 февраля Минобороны России сообщило, что подразделения группировки российских войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Орловка и Погребки в Курской области. Кроме того, российские военные отразили три контратаки ВСУ и нанесли поражение формированиям 14 бригад противника, добавили в ведомстве.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

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