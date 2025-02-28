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Эксперт оценил сроки смыкания котла под Суджей

Военный эксперт Сивков: на смыкание котла под Суджей уйдет несколько дней
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российским войскам потребуется до нескольких дней, чтобы сомкнуть котел под Суджей. Об этом NEWS.ru сообщил доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков.

«Котел будет сформирован, только когда будут замкнуты внутренний и внешний фронты окружения, полностью блокируя доступ к этой группировке других украинских частей. Если осталось 3,5 км, то с военной точки зрения речь может идти о днях или даже часах», — сказал эксперт.

Несколькими часами ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что подразделения Вооруженных сил России продвинулись на пять километров в Курской области. Авторы отметили, что десантникам удалось закрепиться в районе Лебедевки с перспективой выхода к тыловой Казачьей Локне.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили хутор Никольский в Курской области. По данным ведомства, за сутки ведения боевых действий было нанесено поражение формированиям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина и Суджа в Курской области.

Ранее стало известно об усилении группировки ВСУ под Суджей за счет пограничников.

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