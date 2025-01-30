Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили группу пограничников на Суджанское направление в Курской области. Об этом рассказали в российских силовых структурах, пишет ТАСС.

«Противник продолжает наращивать группировку на Суджанском направлении за счет пограничников», — отметил источник агентства.

Он уточнил, что в Курскую область были отправлены члены 94-го отряда Государственной пограничной службы Украины. До этого они ловили военнообязанных граждан страны, уклоняющихся от службы в армии.

При этом, по данным российских силовых структур, к текущему моменту Вооруженные силы РФ «смогли сломить сопротивление» ВСУ на севере Суджанского района. Таким образом, военнослужащие страны продвинулись более чем на 500 метров на данном участке фронта.

30 января подразделения группировки российских войск «Север» уничтожили разведывательную группу ВСУ в районе освобожденного населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области. В ходе боевых действий ВС РФ ликвидировали трех украинских солдат и взяли в плен еще четырех.

До этого военный корреспондент Александр Коц заявил, что освобождение Николаево-Дарьино имеет большое значение для российских войск. У них появилась «точка подскока» для штурма населенного пункта Свердликово, от которого идет трасса к городу Суджа.

Ранее в министерстве обороны РФ раскрыли потери ВСУ в Курской области.