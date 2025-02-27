Эксперты сообщили о пятикилометровом продвижении ВС России в Курской области

«Военная хроника»: ВС России продвинулись на пять километров в Курской области

Подразделения Вооруженных сил России продвинулись на пять километров в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военная хроника».

«Основной костяк 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии совершил пятикилометровый крюк через Лебедевку», — говорится в публикации.

Десантникам удалось закрепиться в районе Лебедевки с перспективой выхода к тыловой Казачьей Локне, подчеркнули в Telegram-канале.

Подразделения ВС России ведут активную успешную работу в северной и восточной частях «курской дуги», добавила «Военная хроника».

27 февраля Минобороны России сообщило, что ВС РФ освободили хутор Никольский в Курской области. Кроме того, за сутки ведения боевых действий было нанесено поражение формированиям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина и Суджа в Курской области, отметили в ведомстве.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее военблогер сообщил об охоте «Омерзительной восьмерки» на ВСУ под Суджей.